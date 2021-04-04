التماس المؤبد و20 سنة لشقيقين حاولا قتل شابين بالمحمدية

تعرض شابين إلى محاولة قتل نجيا منها بأعجوبة على يد شقيقين إثر مشاجرة شهدها حي ” تماريس” بحي المحمدية شرق العاصمة.

المتهمان قاما بالترصد لضحيتهما “م. عاشور” بغرض قتله دهسا بسيارة أحدهما ، وهو ساقط على الأرض يعاني من حروق بليغة على مستوى وجهه بعد رشه بمادة “الاسيد”.

ثم قاما بإشعال “شماريخ ضوئية بكامل أنحاء جسده في محاولة إلى قتله حرقا.

وخلال المشاجرة كان الضحية الثاني” ا. ح” متواجدا بالمكان، يحاول التدخل لفض المتخاصمين.

وتعرض الضحية الثاني هو الآخر إلى كسور وجروح بليغة، بعد أن صدمه المتهم” ل. ن” بسيارة كان يقودها بسرعة جنونية في محاوله منه قتل الضحية الاولى ” عاشور”.

وتسببت حادثة الاصطدام للضحية “حمزة” ،إعاقة حركية مستديمة وضررا طبيا قدره 90 يوما.

واستفاد الضحية “عاشور” من عجز طبي قدره 21 يوما جراء الحروق البليغة التي حددها الطبيب الشرعي من الدرجة الثانية.

وخلال محاكمة المتهمين” ل. م”و” ل. ن “بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، أنه تم توقيف الشقيقين من طرف مصالح الأمن.

وأفاد التبليغ الذي سبق التوقيف ،تعرض الضحية الأولى “م. عاشور ” إلى جروح وحروق بليغة على مستوى أنحاء مختلفة من جسده.

بحيث تسببت الحروق نتيجة إشعال المتهم “نور الدين” شماريخ ضوئية في وجه ضحيته، إلى فقدانه البصر بعينه اليمنى لمدة أسبوع كامل،كما تعرض لكسور بذراعه اليمنى جراء الحادث المروري.

في حين تعرض الضحية الثانية “أ. حمزة” الذي كان متواجدا بموقع الجريمة بطريقة عرضية كونه ليس من أبناء الحي وقدم لزيارة احد أقاربه، الى كسور بليغة على مستوى الحوض والرجل اليسرى، سببت له عاهة مستديمة.

وخلال توقيف الجانيين، اعترف المتهم الأول “محمد” أنه تشاجر مع ضحيته”عاشور” بسبب خلاف سابق بينهما.

وقال أنه شاهده يوم الوقائع بالحي فنادى عليه لأجل التحدث اليه وخلالها وقعت مشادات لسانية بينهما،تحولت إلى مشاجرة تدخل خلالها شقيقه الأكبر “نو الدين” لتفرقتهما.

وعن واقعة محاولة قتله ضحيته دهسا بسياراتهما ،انكرها المتهمان ذلك مصرحا أن شقيقه وخلال قيادته المركبة، تعرضت إلى عطب مفاجئ فانحرفت عن مسارها مصطدما بالحائط وأصابت الضحيتين

وعن حادثة سكب االاسيد على وجه ضحيتهما “عاشور” وحرقه بالشماريخ فقد انكرها المتهمين نكرانا قاطعا.

وأكد المتهمان أن قارورات الاسيد احضرها الضحية معه لأجل سكبها عليهما خلال مشاجرتهم.

وخلال جلسة المحاكمة تمسك كلا المتهمين الشقيقين بانكار محاولته قتل ضحيتهما ابن الحي ” عاشور”.

وأمام إنكار المتهمين للوقائع، واجهتهما المحكمة بشهادة شاهد حضر الجلسة الذي أفاد أن المتهمين في قضية الحال ،حاولا قتل الضحية بعد الاعتداء عليه.

وأمام ما ورد من معطيات التمس النائب العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الأول “محمد” وعقوبة 20 سنة سجنا للمتهم الثاني “نور الدين “