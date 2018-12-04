التماس بالسجن المؤبد في حق 6 متهمين باختطاف الطفل آمين ياريشان

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، بالسجن المؤبد مع مصادرة المحجوزات في قضية 6 متهمين باختطاف الطفل آمين ياريشان يترأسهم بارون المخدرات المعروف بكنية سعيد الميقري .

وذلك عن عن تهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية واختطاف قاصر بدافع تسديد فدية، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية و المشاركة في اختطاف قاصر بدافع تسديد فدية.

فتحت اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ، قضية 6 متهمين باختطاف الطفل آمين ياريشان يترأسهم بارون المخدرات المعروف بكنية سعيد الميقري.

وحسب مادار في جلسة المحاكمة اليوم أن المتهم الرئيسي في القضية المكنى بسعيد الميقري كانت تربطه علاقة تجارية بوالد الضحية امين ياريشان.

أين كشف المدعو سعيد الميقري خلال مواجهة لوقائع اختطاف الطفل ياريشان بأنه حقيقة نفذ عملية الاختطاف الطفل البالغ من العمر 7 سنوات آنذاك بناء على اقتراح من عم الطفل سفيان ياريشان.

الذي كان قد اتفق مع شقيقه وهو والد الطفل امين ياريشان المدعو محمد لتوريطه في القضية وحسب مادار في جلسة المحاكمة أن المتهم لجأ إلى عملية الاختطاف ليتمكن من استرجاع نقوذه المقدرة ب 14 مليار سنتيم.

و ذلك من خلال طلب الفدية بقيمة 4 ملايين أورو و قد جاءت هاته التصريحات المثيرة اليوم خلال مواجهة المتهم مع والد الضحية الذي أكد وصرح هذا الأخير بعدم وجود أي علاقة تربطه به.