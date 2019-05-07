التماس بين 20 سنة و10 سنوات نافذة لثلاثة موظفي شرطة تورطو في جناية السرقة

التمست نيابة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، تسليط عقوبات متفاوتة، تراوحت بين 20 سنة سجن نافذة و10 سنوات سجن نافذة مع غرامة مالية قدرها مليونين و مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق عونا شرطة و عون شبيه.

وذلك على خلفية قيامهم بجناية السرقة المقترنة بظرف التعدد واستحضار مركبة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والتي راح ضحيتها عدة مواطنين أغلبهم طلبة جامعين من بينهم طالب جامعي ببن عكنون رفقة صديقته.

وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لشهر ديسمبر سنة 2017 و شهري جانفي وفيفري سنة 2018.

وذلك أثناء تقديم شكوى من طرف الضحايا لدى الضبطية القضائية بباب الزوار مفادها تعرض الضحايا للسرقة و الابتزاز بالحضيرة الخلفية للمركز التجاري و التسلية بباب الزوار و منطقة النشاطات الطريق المحادي لجامعة باب الزوار.

أين تمت سرقة هواتفهم النقالة من نوع galaxy G5 و galaxye s6 من قبل أعوان الشرطة و عون شبيه الذين كانو يرتدون الزي الرسمي للوظيفة وكانوا على متن سيارة من نوع fabia scoda تابعة للشرطة

والتي استعملت من قبل المتهمين و كانت مسخرة من أجل نقل البريد من المصالح التابعين لها وحدة الاحتياط و التدخل القبة في المصلحة لولاية الأمن العمومي

أين يتم ترصد الأزواج في أماكن معزولة و الادعاء على أنهم ضبطوا في وضعية مخلة بالحياء وذلك من أجل سرقة هواتفهم النقالة.

في حين التمست النيابة سنة سجن نافذة و مئة ألف دج غرامة مالية نافذة في حق شخصين آخرين من خلال إخفائهم أشياء مسروقة.