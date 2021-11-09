التماس تأييد الحكم في حق 35 متهما من أنصار “العميد” لتخريبهم مقر سونطراك

التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، تأييد الحكم في حق 35 متهما في قضية تخريب مقر سوناطراك بحيدرة.

حيث شهدت جلسة المحاكمة حضور 16 متهما غير موقوف، تمسكوا بانكار ما نسب اليهم من تهم أمام هيئة المجلس، بحكم أنهم تم توقيفهم بسبب تواجدهم بالقرب من موقع الجريمة، فيما تغيب 19 متهما عن المحاكمة الاستئنافية.

وجاء برمجة القضية، استئنافا للأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، والتي قضت بادانة جميع المتهمين باحكام تراوحت ما بين العامين حبسا نافذا والبراءة ،مع اعادة تكييف الوقائع من جنحة التجمهر المسلح الى الغير مسلح مع برائتهما من جنحة التعدي بالعنف على موظف أثناء تأدية مهامه.

مع إلزام المتهمين بتعويض مالي يدفعونه للطرف المدني “سونطراك” يقدر ب 100 الف دج.

وبالعودة إلى وقائع القضية ، فإن توقيف المتهمين جاء عقب قيام مجموعة من أنصار مولودية الجزائر، في الفاتح فيفري 2021، بتخريب واجهة مقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، احتجاجا على الفترة السيئة التي مر بها الفريق وقتها، وهو ما اظهرته عدة فيديوهات مصورة تداولتها منصات التواصل الإجتماعي.

وخلالها رمى حوالي 50 مناصرا بالمقذوفات على زجاج واجهة المقر الرسمي الكائن ببلدية حيدرة بالعاصمة، طالبين إدارة المؤسسة النفطية الوطنية بالرحيل الفوري عن مقاليد حكم “العميد”.

وكللت التحريات الأمنية بتحديد هوية الفاعلين، انطلاقا من استغلال هاتف أحدهم، أين ضبط تواجد مجموعة groupe على موقع الفايسبوك كان يتواصل فيها المتهمين، يدعون فيها بعضهم البعض الى الخروج في وقفة سلمية لمساندة فريق المولودية، قبل ان تتحول الوقفة الى أعمال شغب وعنف طال مقر سوناطراك بحيدرة.

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