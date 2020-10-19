التماس تأييد الحكم في قضية عون الحماية المدنية المتهم بإهانة طبيب

التمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء العاصمة، تأييد الحكم في حق المتهم عون الحماية المدنية المتهم بإهانة موظف خلال تأدية مهامه في قضية إهانة طبيب بمستشفى مايو بباب الوادي.

وتمسك المتهم خلال مثوله للمحاكمة أمام الغرفة الجزائية السادسة استئنافا للحكم الصادر في حقه، بإنكار ما نسب إليه من تهم.

وأكد في تصريحاته أنه خلال ليلة الوقائع لم يقم بإهانة الطبيب، أو التعدي عليه وأن كل ما وقع أن الطبيب رفض استقبال المريض الذي جاء به على متن سيارة الإسعاف، بحجة أنه لا يوجد ما يثبت أو يبرر أنه مصاب بفيروس كوفيد-19.

وخلالها وبعد أن حاول مغادرة المشفى، قام الطبيب بإعطاء أوامر بغلق المستشفى لمدة 40 دقيقة، وهو ما اثار حفيظته، فقام بالاحتجاج على هذا التصرف الذي اعتبره تصرفا غير مهني، ملتمسا إفادته بالبراءة التامة من روابط التهم المنسوبة إليه.

وعلى ضوء هذه المعطيات، قرر المجلس إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.