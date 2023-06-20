التماس تشديد العقوبة لرئيس بلدية بئرمرادرايس سابقا و الاخوة “سريج”

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر عشية اليوم بتشديد العقوبة للإخوة سريج. كل من المدعو “س.ج”,و س.ط” ،و “س.م”,رفقة رئيس بلدية بئر مراد رايس سابقا. المدعو “ح.ع” لمتابعتهم بخروقات في تأجير شاحنات رفع النفايات لبلدية بئر مراد رايس.

وجاءت هذه المحاكمة بعد ان قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض و اعادة الملف للمحاكمة من جديد على مستوى المجلس. بعدما تم إدانتهم من قبل بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة.

وتعود مجريات المحاكمة بناءا على شكوى من طرف رسالة مجهولة الى الديوان الوطني لمكافحة الفساد. تتعلق بقيام رئيس بلدية بئر مراد رايس السابق بإبرامه طلبيات تأجير شاحنات رفع النفايات المنزلية. ومنحها للاخوة سريج عن طريق التراضي البسيط بغرض تنظيف البلدية عوض اعلانه عن صفقات .

المتهمون وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهم المنسوبة إليهم وصرح رئيس بلدية بئرمرادرايس سابقا “ح.ع” ان البلدية انذاك كانت تعاني من الاوساخ و انتشار رهيب للنفايات المنزلية ،مع وجود شاحنات مهترئة للتنظيف ، الامر الذي دفع بهم الى اتخاذ اجرءات استعجالية و تاجير تلك الشاحنات و كان ذلك بطريقة قانونية ، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية انذاك الذي امرهم بتنظيف العاصمة ورفع النفايات لتحسين واجهة بلدية بئرمرادرايس ، كما اكد المتهم ان الشكوى التي رفعت ضده كيدية بغرض الانتقام منه و منعه من الترشح للانتخابات .

من جهة اخرى انكر الاخوة سريج التهم المنسوبة لهم ،و اكدو ان تعاملاتهم مع البلدية كانت بطريقة قانونية بالرغم من انهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية ،ونهاية استجواب المتهمين و غلق باب المرافعات و المناقشات القانونية،حددت قاضي الجلسة تاريخ 27 جوان الجاري للنطق بالحكم في هذه القضية.