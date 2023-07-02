التماس تشديد العقوبة لصحفي نسب لعبد الرزاق مقري تهم فساد وأخرى تتعلق بالارهاب

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد تشديد العقوبة في حق مراسل صحفي بالجزائر، يتعاقد مع موقع اخباري بالخارج باللغة العربية لنشر الاخبار التي تعالجها الساحة الوطنية، راح ضحيته رئيس حركة حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري

وفي تفاصيل المحاكمة تبين أن المتهم الذي مثل وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر للمحاكمة استئنافا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، أن الوقائع انطلقت في أعقاب نشر حوار على موقع الكتروني صادر تابع لدولة بالخليج العربي.

بحيث وفي مضمون المنشور نسب المراسل الصحفي تهما خطيرة اعتبرها عبد الرزاق مقري إساءة لشخصه وتشويها لسمعة حزبه السياسي بالجزائر.

وفي الجلسة صرح المتهم للقاضي بأن المقال الذي أرسله للموقع الاخباري يختلف تماما عن المقال الذي تم نشره، كما أنه لم يذكر شخص الضحية بسوء اطلاقا.

مضيفا فس معرض تصريحاته بأن رئيس تحرير الموقع هو من أحدث تعديلات في المقال ما جعله يتورط قضائيا.

وذكر المتهم بأنه تقدم باعتذار رسمي لضحيته، كونه يكن له التقدير والاحترام، ملتمسا البراءة في حقه.

من جهته أكد عبد الرزاق مقري أن المقال الحق به أضرارا جسيمة، طالت شخصه كرجل سياسي معروف على الساحة الوطنية والدولية، وحزبه الذي يكن له العديد من رجال الساسة التقدير.

وحسب مرافعة الدفاع ” الطرف المدني” فإن المتهم اتهم موكله عبد الرزاق مقري بتهم تتعلق بالارهاب، وأخرى تتعلق بالفساد، منها تهريب الأموال للخارج، والعمالة لصالح دولة على دولة، ماعتبره إساءة متعمدة للضحية ملتمسا تطبيق القانون.