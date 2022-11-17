التماس تشديد العقوبة للاخوة شلغوم مع التماس تاييد الحكم للولاة السابقين

قدم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر التماساته في قضية مجمع ” أمنهيد”. بحيث التمست النيابة بتشديد العقوبة للإخوة شلغوم ، كل من (ش.ج) ، (ش.ع) ، (ش.ع). و (ش.م.ا).

كما التمس النائب العام بتأييد الحكم المستأنف للولاة السابقين كل من والي العاصمة السابق ” عبد القادر زوخ”. والوالي السابق لولاية غليزان “درفوف حجري”، و الذي سبق و ان أدانهم المجلس بعام حبسا موقوفة النفاذ.

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين في قضية مجمع ” أمنهيد” بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. هذا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع بعدما سبق. وأن اصدر المجلس حكما يقضي بإدانة الإخوة شلغوم بـ5 سنوات حبسا منها عامين ونصف نافذة. وعامين ونصف حبسا غير نافذة مع إصدار حكما يقضي بإدانة الولاة السابقين كل من زوخ عبد القادر والوالي السابق لولاية غليزان “درفوف حجري”. بعام حبسا موقوفة النفاذ ، مع حكما يقضي بالبراءة لكل من الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال. رفقة حطاب محمد بصفته واليا لولاية بلعباس، ووزير الموارد المائية الاسبق حسين نسيب الذين رفقة ايضا باقي المتهمين من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق إستفاذو من حكم البراءة ايضا.