 التماس تشديد العقوبة للمتسبب في الحادث المروري المميت بعين النعجة 

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف ” ن.عبد الله” ، المتسبب في حادث مروري مميت بعين النعجة والذي راح ضحيته المرحوم ” بناني مرادأسامة ” ذو 27 ربيعا.

ومثل المتهم الموقوف أمام هيئة المحكمة استئنافا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة حسين داي بالعاصمة، والقاضي بادانته ب3 سنوات حبسا نافذا عن تهمتي القتل الخطأ والفرار إثر حادث مرور تهربا من المسؤولية الجزائية والمدنية.

وصرح المتهم ” عبد الله” خلال مواجهته التهمة أمام هيئة المحكمة، بأنه بيوم الوقائع لم يتعمد دهس الضحية، وأن الحادث وقع فجأة، ناكرا في ذات الوقت فراره من موقع الحادث، مصرحا للقاضي ردا عن سؤال الاخير عن سبب فراره ، بأنه كان في حالة هلع اثر وقوع الحادث فسار بمركبته بضعة امتار ثم توقف بالطريق السيار.

وتساءل النائب العام عن سبب قيادة المتهم المركبة بتلك السرعة الجنونية، في رواق استعجالي مخصص للسائقين للتوقف الاضطراري، أين كان الضحية بصدد تصليح عجلة سيارته، فرد المتهم بأن السبب مرده، الحالة الاستعجالية التي كان عليها، فبعد ارتكاب مناورة لاجتياز سيارتين أمامه ظهر في مساره الضحية، فلم يجد اي حل لاجتنابه، وعليه وقع الحادث.

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وحاولت هيئة الدفاع، إيصال رسالة إلى المحكمة ان موكلها ضحية تهويل اعلامي، على أساس أن القضية تم تضخيمها من طرف وسائل الاعلام، قبل ان يعقد وكيل الجمهورية ندوة لازالة عديد الغموض والتأويلات، قبل ان ينوه القاضي هيئة الدفاع بأن تلتزم بالوقائع، دون الخروج عن الموضوع.

والتمس هيئة الدفاع اخيرا إفادة موكلها بواسع ظروف التخفيف، خاصة وأن المتهم صغير في السن، و عمره لا يتجاوز 22 ربيعا، كما أنه غير مسبوق قضائيا، مذكرا الدفاع المحكمة بأن عائلة الضحية صفحت على موكلها، واصبحت العائلتين تتبادلان الزيارة، من دون حقد او ضغينة.

القاضي يقرر تأجيل الجلسة

وعليه قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل

والجدير بالذكر أن قضية الحال، تعود إلى ارتكاب المتهم الموقوف ” ن.عبد الله” بتاريخ 3 جوان حادث مروري خطير بالطريق الاجتنابي رقم 5 بعين النعجة، أين اسفر عن وفاة الضحية ” عناني مراد أسامة “، الذي كان برفقة زوجته الحامل، على جانب الطريق السريع لأجل تصليح عجلة مركبته، إثر عطب أصابها.

وعرفت القضية تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التقاط احد الهواة فيديو يوثق لحظة ارتكاب المتهم للحادث المروري ثم فراره من الاماكن، من دون أن يكلف نفسه التوقف لأجل إسعاف ضحيته. قبل ان يتم توقيفه على مستوى حاجز أمني لفرقة الدرك الوطني بعد ساعات من وقوع الحادث المروري.

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