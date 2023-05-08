التماس تغريم عليق 50 ألف دينار غرامة مالية نافذة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تغريم رئيس النادي الهاوي اتحاد العاصمة عليق سعيد. بغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج. بعد متابعته بتهمة القذف إثر شكوى رفعها ضده المدعو اعراب محمد رئيس مجلس إدارة فريق إتحاد العاصمة السابق.

وبالرجوع الى تفاصيل وحيثيات قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة،أن المتهم قام بقذف الضحية و تحريض الأنصار عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ،كما أضاف الضحية أن المتهم اتهمه بتورطه في قضايا فساد كونه رئيس مجلس الادارة لفريق اتحاد العاصمة عن طريق نشره لمنشورات فايسبوكية، المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا. وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر، حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.