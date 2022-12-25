التماس سنتين حبسا لمدير التسيير الفندقي بتيبازة في توظيف مشبوه

من المنتظر أن تصدر المحكمة الإبتدائية بتيبازة، حكمها القضائي في قضية فساد تتعلق بالتوظيف بمؤسسة التسيير الفندقي والسياحي “EGT” بالولاية خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعود حيثيات قضية الحال، إلى السنة الماضية عندما فتح أعوان الفرقة الإقتصادية والمالية لأمن الولاية تحقيقا حول توظيف مشبوه ومزدوج لأحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي آنذاك، بناء على شكوى رفعها رئيس المجلس الشعبي الولائي “كوراد رشيد”، أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة.

حيث أثبتت نتائج التحقيقات أن عضو المجلس الشعبي الولائي “س ب” المنتمي لحزب جبهة المستقبل، قد وظِف مستشارا للمدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي والسياحي دون إتباع الإجراءات المعمول بها مقابل راتب يقارب 18 مليون سنتيم.

كما كان يتقاضى في نقس الوقت راتبا آخرا من مديرية الإدارة المحلية لولاية تيبازة بصفته رئيس لجنة بالمجلس الشعبي الولائي.

وتورط في القضية إلى جانب مدير مؤسسة التسيير الفندقي والسياحي، رئيسة مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة.

علما أنه وخلال أطوار المحاكمة التمس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتيبازة عقوبة سنتين حبسا نافذا لمدير “EGT” ورئيسة المصلحة وأربع سنوات نافذة في المتهم “س ب” الذي كان يتقاضى راتبين في آن واحد.