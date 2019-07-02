التماس سنتين حبسا نافذا للمناصر الذي رفع لافتة “يتنحاو قاع” في مصر

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار للمناصر “ب.موفق” الذي كان يرفع لافتة يتنحاو قاع.

الشاب الذي ينحدر من ولاية معسكر تمت متابعته بتهمة عرض على أنظار الجمهور أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وذلك لحمله لافتة تحمل عبارة “لا إله إلا الله.. يتنحاو قاع” وارتباطه صورا بها أمام مدخل ملعب القاهرة.

أما في جزء ثاني، فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 أشهر حبسا نافدة مع 20 ألف دينار وغرامة مالية للمناصرين “خ.محمد علي”.

و “ن. بدر الدين” عن تهمة إدخال ألعاب نارية إلى منشأة رياضية من شأنها المساس بأمن الجمهور في إطار تظاهرة رياضية، جنحة رمي ألعاب نارية.

وسيكون الحكم في الملفين يوم 09 جويلية المقبل.