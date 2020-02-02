التماس سنتين حبس و20 مليون غرامة في حق الوافي ابن جمال ولد عباس

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمراد رايس بالعاصمة تسيلط عقوبة عامين حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج في حق الإبن الأكبر لجمال ولد عباس الأمين العام الاسبق لحزب جبهة التحرير الوطني المدعو الوافي.

و جاء هذا الحكمة على خلفية متابعته بتهمة الضرب و الجرح العمدي التي كان ضحيتها شريكه “ب.ك” في مطعم (باسيو) المتواجد بمنطقة الابيار بالعاصمة رفقة زوجته و شقيقتها هذا بعدما قام ابن ولد عباس المدعو الوافي بطرد زوجة شريكه في المطعم بعدما ضربها و جرحها من يدها موجها لها عبارات الشتم.

المتهم تمت محاكمته اليوم غيابيا و هو الأن متواجد في حالة فرار كما صدر في حقه أمر بالقبض دولي من قبل قاضي التحقيق بمحكمة شراقة لتورطه في قضايا الفساد التي تتعلق بتبييض الاموال.