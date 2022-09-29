التماس عامين حبسا مع الإيداع لعون حماية روّج لمحاولة انتحار تلميذ عبر مواقع التواصل

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 100،ألف دج، مع الإيداع في الجلسة. في حق عون حماية مدنية في العقد الثالث من العمر. صاحب الفيديو الذي يظهر تناول حادثة محاولة انتحار تلميذ بمتوسطة فضيلة سعدان. بحي سوريكال باب الزوار، والذي لقي تفاعلا وترويجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم الموقوف تم تقديمه أمام الجهات القضائية بعدما تمت متابعته بتهم التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي. والمساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص. كما مثل أمام هيئة المحكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري لمواجهة التهم والوقائع المنسوبة اليه.

وحسب ما أفيد من معلومات فإن المتهم محل المتابعة أوقفه رجال الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية بباب الزوار. في اعقاب انتشار فيديو واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” و” انستغرام” يوم الاحد من الأسبوع الجاري. تزامنا والدخول الاجتماعي، تناول واقعة محاولة انتحار تلميذ سنة ثانية متوسط. بمتوسطة فضيلة سعدان بحي سوريكال باب الزوار لأسباب مجهولة. والذي من خلالها نجا الطفل من الموت بأعجوبة بعد مكوثه في العناية المركزة لأسبوع كامل. لتلقي العلاج على يد طبيب المستشفى.

ومن خلال الفيديو محل الجريمة، تفاعل نشطاء على ” فيسبوك ” بشكل واسع. كما تم وضع تعليقات سلبية تتحدث عن أسباب انتحار التلميذ وربطها بالوضع المعيشي للبلاد. وأخرى بغلاء أسعار الادوات المدرسية، مع العلم أن واقعة التلميذ كانت محل تحقيق من قبل الجهات المختصة.