التماس عامين حبسا نافذا في حق سائق “سيمي” المتهور مع إلغاء رخصة سياقته

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، عامين حبسا نافذا في حق سائق الشاحنة المتهور مع إلغاء رخصة السياقة الخاصة به.

وقد التمس وكيل الجمهورية في حق سائق الشاحنة المتهور الذي ألقي القبض عليه أمس الخميس، سحب رخصة سياقته وبعدها إلغائها.

كما التمس أيضا غرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري في حق المتسبب في حادث المرور الذي وقع بحي زرهوني مختار.

وكانت عناصر الأمن بأمن العاصمة، قد ألقت القبض على سائق الشاحنة بعد توقيفه أثناء قيامه بمناورة خطيرة أدت إلى حادث مرور.

وقد انتشر فيديو المناورة التي قام بها سائق الشاحنة ذات مقطورة بحي زرهوني مختار، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار سخط الجزائريين.