التماس عامين حبسا نافذا لمناصري فريق csc لتخريبهم ملعب الدار البيضاء

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاحد. تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دج. غرامة مالية نافذة مع الايداع في الجلسة. في حق 3 متهمين موقوفين، من مناصري شبيبة قسنطينة. لمتابعتهم بتهمتي دخول منشأة رياضية تحت تأثير مواد مخدرة، والتحطيم العمدي لملك الدولة.

عملية توقيف المتهمين المحالين أمام هيئة المحكمة، جاءت في أعقاب أعمال شغب وفوضى عارمة. شهدها ملعب الدار البيضاء شرقي العاصمة، عقب نهاية المقابلة الكروية. التي جمعت نادي بارادو ومولودية قسنطينة والتي انتهت بفوز نادي بارادو على الفريق الخصم.

وبحسب محضر المعاينة لرجال الشرطة، فإن الملعب، شهد تحطيم عمدي من طرف مناصري مولودية قسنطينة. امتعاضا عن الخسارة التي منيت بها، بحيث طال التخريب الكراسي. اذ تم تسجيل تخريب 25 مقعد، على غرار أضواء الانارة وغيرها .

المتهمون وخلال مواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم، تمسكوا بالانكار الشديد أمام رئيس الجلسة. مؤكدين أن من قام باحداث الفوضى في الملعب. وارتكاب أعمال شغب وتخريب هم مناصري الفريق، الذين كان معظهم يخفون وجوهم بالالثمة. لتفادي التعرف عليهم وتوقيفهم. فيما اعترف أحد المتهمين بأن الخوذة التي ضبطت بحوزته جلبها معه من قسنطينة مسقط رأسه لارتدائها في الملعب وليس لأي غرض اجرامي.

كما اعترف متهم ثانٍ بأنه حين دخوله الملعب كان تحت تأثير المخدرات، مقرا بتناوله 4 أقراص مهلوسة من نوع بريقابيلين. متراجعا عن أقواله الأولية أمام رجال الضبطية أين اعترف وقتها بأنه استهلك 13 قرصا لمتابعة المقابلة.

كما اعتبر رئيس الجلسة، الافعال التخريبية التي يقوم بها المناصرين في الملاعب. أعمال عنف لا تمت أي صلة بالروح الرياضية، على غرار ما تلحقه تلك الافعال من خسائر جمة بخزينة الدولة. من دون اعتبار للمجهودات التي تسعى اليها السلطات العليا للبلاد، لأجل تدعيم الوسط الرياضي بمنشآت حيوية. مذكرا بملعب براقي مؤخرا، وهذا في سعي منها لتوفير ملاعب تضاهي الملاعب العالمية مثل تلك التي تتوفر عليها البلدان المتقدمة.

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