التماس عامين حبس نافذ على 7 لاعبين من اتحاد جيجل

التمس قاضي التحقيق بمحكمة جيجل، عامين حبس نافذ على سبعة من لاعبين من اتحاد جيجل بتهمة الاعتداء و الضرب العمدي.

كما التمس قاضي التحقيق إضافة إلى الحبس النافذ تعويض 50 ألف دينار.

وكانت رابطة جيجل معاقبة نفس اللاعب من ذات الفريق بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة ثلاثة سنوات، بالإضافة لغرام مالية بقيمة 30 ألف دينار جزائري.

وكانت الحادثة، في مباراة اتحاد جيجل أمام فريق شباب تاسوست التي انتهت بـ 3 أهداف مقابل 0، وهي التي توقفت في الدقيقة 83 قبل أن تستأنف.

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