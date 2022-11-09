التماس عام حبسا لشقيقين اثنين اعتديا على مستثمر أجنبي وزوجته ببرج الكيفان

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق متهمين اثنين شقيقين، عن تهمة التهديد. والسب العلني والتحطيم العمدي لملك الغير، والسرقة والتشهير، راح ضحيتها رعية هندي. المدعو ” أ.لوكيش” صاحب وكالة أسفار ببرج الكيفان وزوجته الصينية الجنسية. اللذين تعرضا الى تهديدات وعبارات سب مهينة، من طرف المتهمين اللذين كانا يشتغلان عندهما قبلا.

وقائع القضية انطلقت في أعقاب شكوى تقدم به الضحية الرعية الهندي برفقة زوجته أمام مصالح الامن زرهوني مختار بالمحمدية. في شهر اكتوبر 2022، ضد الشقيقين ” ز.ز”.” ز.ك” مفادها تعرض مركبتيه. الى السرقة متبوع بالتخريب العمدي مع السب والشتم، منذ تاريخ 10 الى13 اكتوبر 2022، في حدود الساعة 20.30 ليلا، بينما كان متواجدا بمسكنه تلقى اتصال من المدعو “ز.ك” يطلب منه ان يسلمه مستحقاته ومستحقات شقيقه ” زهير”، وعليه وافق على طلبه بشرط ان شقيقه يعيد الدراجة النارية الذي اشتراها له بامواله الخاصة ،مضيفا ايضا انه في حدود الساعة السابعة ونصف خلال توجهه الى المدرسة لاخذ،أبنائه، بحيث وجد غطاء الضوء الأيمن لمركبته غير موجود، هناك تيقن انه تعرض للسرقة، كما اكتشف في الحين تعرض مركبته الثانية من نوع ” باسات” الى تخريب عجلاتها.

المتهمان وخلال مواجهتهما من طرف المحكمة بالوقائع المنسوبة اليهما، أنكراها بشدة مصرحين بأنهما منذ توقيفهما من العمل من طرف الضحية الهندي، لم يتعرضا له وأن التهم ملفقة ضدهما بسبب عدم تسديد مستحقاتها الشهرية.