التماس عام حبسا نافذا لشاب قام بضرب زوجته وأمها

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد ،تسليط عقوبة عام حبسا نافذا. النافذ لشاب انهال ضربا على زوجته و أمها و ذلك إثر نشوب خلاف بينهم.

حيثيات القضية حسبما دار بجلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى تقدمت بها الزوجة الضحية و امها. كل من “ب.ص”,”إ.ع” لدى مصالح الأمن بالعاصمة ، بتهمونه بالاعتداء عليها ضربا. والتسبب لها في عجز 15 يوم إثر نشوب خلاف عائلي بينهم. حيث قام بضربهما بواسطة سكين ،وعلى هذا الاساس تم فتح تحقيق معمق في القضية، و تمت متابعة المتهم بتهمة الضرب والجرح العمدي.

وبعد إحالة المتهم على العدالة للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري حيث اعترف بالجرم المنسوب إليه. مؤكدا انه كان تأثير المشروبات الكحولية اثناء القيام بفعلته ،و اتضح ايضا من خلال مجريات المحاكمة ان المتهم مسبوق قضائيا. فيما طالب العفو ،و من جهة أخرى صفحت الضحيتان عنه ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة.