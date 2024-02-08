التماس عام حبس لشاب هدد والده بالقتل

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبس نافذ لشاب في العقد الثاني من العمر “ب.ع”. هدد بقتل والده استاذ جامعي الذي مثل امام هيئة المحكمة ليشكو تصرفات ابنه اللامسؤولة. رغم المستوى العلمي العالي الذي يتمتع به.

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة التهديد بالقتل وهو في حالة استعلاء واستهزاء. رغم خطورة الوقائع المتابع بها، لقيامه بتهديد والده بالقتل، بسبب خلافات عائلية ورفض والده بمساعدته على الزواج. كما أن القاضي وجه له توبيخا قاسيا، بسبب الحقد الدفين الذي يكنه لوالده الضحية.

وتبين من خلال جلسة المحاكمة، أن توقيف المتهم على يد رجال الشرطة بالعاصمة، جاء بعد شكوى رفعها والده. بسبب قيام ابنه بخنقه محاولا قتله ،و موجها له عبارات تهديد بالقتل.

كما اكد والده ان والدته ايضا هربت من المنزل بسبب تصرفات ابنها اللامسؤولة .

وهي التصريحات نفسها التي تمسك بها الضحية ، أمام هيئة المحكمة، مؤكدا بأن ابنه يتصرف بعصبية اتجاهه ،وفي كل مرة يضرب أبواب المنزل بقوة وقت دخوله وخروجه ، إلى درجة أصبح يهدده بالقتل،كما اتعبه كثيرا .

وحاولت المحكمة القاضي والوكيل، اصلاح الخصومة بين الطرفين، غير أن تصرفات المتهم بالجلسة، جعلت القاضي يوجه له ملاحظات سلبية.

وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة التمست وكيل الجمهورية ضده العقوبة السالف ذكرها ، في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى الاسبوع المقبل .