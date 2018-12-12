التماس عام حبس نافذ في حق مديرة حديقة التسلية والحيوانات موستا لاند بمستغانم

التمست النيابة العامة لدى محكمة مستغانم عقوبة عام حبس نافذة وتعويض بملياري سنتيم لمديرة حديقة التسلية والحيوانات موستا لاند.

وهذا بتهمة الإهمال وترك قاصر في وضعية خطر، التي راحت ضحيتها الطفلة صفاء صاحبة ثمانية سنوات، والتي بترت يدها من طرف نمر.

أين طالب من خلالها هيئة دفاع الضحية تعويض يقدر بخمسة ملايين سنتيم.

وهي الحادثة التي تعود وقائعها إلى تاريخ 5جويلية 2018، عندما تعرضت الطفلة صفاء إلى اعتداء من قبل النمر الأبيض بالحديقة.

والذي أدى إلى بتر يدها مع عدم قدرة والدها إنقاذها بالنظر أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ليتم تحويلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات التي خضعت من خلالها إلى عملية جراحية مستعجلة.

وسيتم النطق بالحكم خلال الأسبوع القادم من قبل محكمة الجنح بمستغانم.