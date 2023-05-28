التماس عقوبات بين 10 و20 سنة حبسا لـ6 أشخاص ضبط بحوزتهم 4800 قرص برڨابالين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 10 الى 20 سنة حبسا نافذا لـ 6 أشخاص. كل من “ن.ب”,”ع.م”,””ب.ع” “ع.ش”،””ح.إ”,”ب.س” بصدد بيع وترويج المؤثرات العقلية بشراقة.

تفاصيل القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود اثر ورود معلومات إلى فرقة مكافحة المخدرات. مفادها قيام بعض الشباب بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية تحت غطاء مركز العناية الجسدية. ليتم فتح تحقيق في القضية ومباشرة التحريات من قبل مصالح الدرك الوطني بشراقة. والتي تكللت بإلقاء القبض على 6 اشخاص من بينهم 3 نساء كانوا متواجدين بمركز الحلاقة و العناية بالبشرة الجسدية. بحوزتهم 4800 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين كانت مخبأة داخل مركز تجاري خاص بالتجميل و الحلاقة والعناية بالبشرة بشراڨة. بعدما تم جلبها من ولاية واد سوف بغرض بيعهاو ترويجها بطريقة مخالفة للقانون.

هذا وقد وجهت للمتهمين تهمة تكوين جمعية اشرار بغرض عرض و بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.