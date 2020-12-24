التماس عقوبات بين 15 و 18 سنة حبسا نافذا في حق الاخوة كونيناف

التمست النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر اليوم عقوبات بالحبس تتراوح بين 15 إلى 18 سنة حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف.

وجاءت التماسات النائب العام في حق المتهمين في القضية كالآتي:

المتهم كونيناف رضا 18سنة حبسا و 8 ملايين دينار غرامة مالية.

المتهم طارق وعبد القادر كريم كونيناف التماس 15 حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية.

المتهم الطاهر بن قدور مسير “كو جي سي” التماس 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار.

كما تم التماس مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة.

والتمس النائب العام مصادرة الأرصدة البنكية داخل وخارج الوطن.

كما تم التماس لكل من مقراوي حسيبة عادل مكاحلية. ليلي بناي توقيع 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دينار غرامة مالية.

المتهمون قراح عبد العزيز، بواب عبد السلام تم التماس توقيع 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها بـ500 ألف دينار.

المتهمون آيت قاسي مصطفى، حموش حسان، ماليك يخلف التماس توقيع 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.

فيما يخص الأشخاص المعنوية التمس النائب العام أقصى عقوبة 8 ملايين دينار مضروبة في 5 بقيمة قدرها 40 مليون دينار.

كما التمس النائب العام مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة وكل الأرصدة البنكية داخل وخارج الوطن.