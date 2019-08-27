التماس عقوبات بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا ضد 19 متهما بسرقة شبلين من حديقة الحامة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، تسليط عقوبات بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا ضد 19 متهما بسرقة شبلين من حديقة الحامة.

ومن بين المتهمين 10 موقوفين، أغلبهم موظفون بحديقة التجارب من أعوان أمن ووقاية وأعوان مراقبة كاميرات ومسؤولي العيادة.

ويتواجد ضمن المتهمين أيضا مربي حيوانات وبيطرية، قاموا بكسر باب العيادة البيطرية المتواجدة بحديقة الحامة بالعاصمة وسرقة الشبلين اللذان يبلغان من العمر حوالي 4 أشهر.

وقد وجهت للمتهمين تهمة السرقة والمشاركة في السرقة والاهمال الواضح المؤدي إلى السرقة بالإضافة إلى تهمة اخفاء أشياء مسروقة.