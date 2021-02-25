 التماس عقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات حبسا نافذا في حق مناصري المولودية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بئرمراد رايس عقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر الى 4 سنوات حبسا نافذا في حق مناصري المولودية المتهمين باقتحام مقر سوناطراك.

كما التمس ممثل النيابة إصدار أمر بالقبض على اثنين من المتهمين و غرامة مالية بقيمة 100 الف دج في حق 35 مناصرا بفريق مولودية الجزائر العاصمة.

ويتابع مناصرو المولودية بتهمة إقتحام مقر شركة سوناطراك يوم 1 فيفري الماضي.

وكان المتهمون قد توبعوا بتهم ارتكاب أعمال شغب وتخريب بعض الممتلكات في المقر الكائن في بلدية حيدرة .

وتجدر الاشارة الى أن المتهمين تتراوح أعمارهم مابين 17 إلى 33 سنة ويقطنون بمختلف أحياء العاصمة من بينهم طلبة جامعيون و رياضيون وعمال

و بعد مثول المتهمين أمام قاضي الجلسة اليوم وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر المسلح و التعدي بالعنف على موظفين اثناء تادية مهامهم.

كما وجهت لهم تهم التحطيم العمدي لملك الغير و تهمة التحريض على التجمهر المسلح.

حيث أنكر المتهمون التهم الموجهة اليهم و صرحو أن ليس لهم علاقة بالواقعة.

و بعد سؤال القاضي المتهمين، قالوا انهم خلال التحريات وجدوا مجموعة متواجدة عبر الواتساب باسم المولودية و انهم اتفقوا على ارتداء سترة سوداء من أجل الذهاب يوم 1 فيفري الى مقر سونطراك.

و خلال استجوابهم ايضا انكر البعض متابعتهم لمباريات كرة القدم، فيما صرح البعض الآخر انه من متابعين فريق المولودية.

وقال المتهمون أنهم توجهوا الى هناك من اجل مظاهرات سلمية و ليس للقيام بأعمال شغب و ليس لديهم اي علاقة بالأشخاص الذين قاموا بالتكسير.

وكيل الجمهورية وخلال مرافعته قال إن هناك بعض الأشخاص كانوا ملثمين ولم تتمكن المصالح المختصة من التعرف عليهم.

وختم مرافعته بقوله “يؤلمني أنه أرى شباب في مقتبل العمر وأغلبهم طلبة جامعيين متواجدين أمام المحكمة في مثل هذه وقائع وأطالب بالتماس العقوبة السالفة الذكر”.