التماس عقوبات تراوحت بين 5 الى 12 سنة حبسا لـ 8 شباب حاولوا الهجرة غير شرعية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبات تراوحت بين 5 الى 12 سنة حبسا نافذا. لـ8 أشخاص حاولوا الهجرة غير شرعية خارج التراب الوطني .

وبالرجوع الى نفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها. بعدما تم القاء القبض على احد المتهمين من طرف الضبطية القضائية وبحوزته اقراص مهلوسة من نوع البرڨابالين. حيث كشف لعناصر الامن انه كان بصدد الهجرة غير شرعية رفقة ابناء حيه المتابعين معه في قضية الحال. و الذين خططوا الخروج خارج الوطن يوم 27 اكتوبر الماضي عن طريق شاطئ سيدي فرج وراء فندق المنار. محاولين بذلك مغادرة التراب الوطني ، بطريقة غير شرعية نحو فرنسا.

وبعد التحريات تم القاء القبض على جميع المتهمين يترواح عددهم 8 شباب في العقد الثالث من العمر.

ويتعلق الامر بكل من ع.ك” ،”ع.ع”,”ع.ن”,”ب.ط”,”ب.ف”,”م.ي” ،”م.م.ط” ،”ع.أ”,حيث وجهت لهم تتعلق بجنجة تهريب المهاجرين بغرض الحصول على اموال. و جنحة محاولة تهريب المهاجرين ،مع تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع ، حيث أنكرو التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا وصرح المتهم “ع.ك”.

لا يوجد اي اثبات او دليل لكي يقوم بتهريب الاشخاص

واكد ان الضبطية القضائية عند تفتيش هاتفه النقال لم تعثر بحوزته على صور او محادثات مع اصدقائه حول الهجرة غير شرعية. و اكد انه لا يستطيع الهجرة و ترك والديه. فيما انكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان التفتيش الالكتروني لم يثبت على اي دليل. و ليست لديهم خبرة في تهريب المهاجرين.

وبخصوص المؤثرات العقلية التي تم العثور عليها بحوزة احد المتهمين ،اجاب المتهم انه يتعاطى تلك الادوية. بسبب اجرائه لعملية جراحية على مستوى يده. مؤكدا انه قدم لهيئة المحكمة ملف طبي يثبت ذلك.

وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة التمس وكيل الجمهورية العقوبات السالف ذكرها. مع التماس مصادرة جميع المحجوزات، فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.