التماس عقوبة عامين حبسا نافذا لنعيمة صالحي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية. نافذة لرئيسة حزب العدل و البيان الجزائري نعيمة صالحي. بعد ان وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن و جنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.

كما جاء هذا الالتماس إثر شكوى رفعها ضدها سنة 2019 بعض المحامين من ولاية تيزي وزو. وكذا بعض النشطاء السياسيين لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة شراڨة يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية والعنصرية. ضد منطقة القبائل بمحكمة شراڨة يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية . وبعد مثول نعيمة صالحي امام هيئة المحكمة أنكرت التهم المنسوبة اليها جملة و تفصيلا .

نعيمة صالحي : انا إمراة سياسية دافعت عن سلامة الوطن و لم امس بمنطقة القبائل

نعيمة صالحي: سيدتي القاضي و حفاظا على سلامة الوطن كانت هناك بعض المناوشات. وانا لم افهم لماذا يتابعونني قضائيا..سيدتي القاضي ” انا عانيت من التهديدات و الشكاوي و الأشخاص. الذين رفعواوشكوى ضدي كانو يدعمون حركة الماك الارهابية. ونحن سبق و ان طالبنا بتصنيف هذه الحركة بارهابية. تم ذلك و الاشخاص هاذو لم يعجبهم الحال .

نعيمة صالحي: سنة 2019 طلبنا تصنيف حركة رشاد بالحركة الارهابية و تم ذلك فعلا

نعيمة صالحي : سيدتي القاضي هناك صفحات مزورة ليست لنا ، بالنسبة لي هناك أشخاص. قاموا بوضع فيديو يتعلق بالفرشيطة انا امراة قانونية وسياسية احافظ على العلم و الرآية الوطنية .

نعيمة صالحي : المادة 6 من الدستور واضحة و يوجد راية واحدة و علم واحد في الجزائر. و علم بني مزاب و منطقة القبائل و الشاوية و حنا رفضنا و مزالنا نرفضوه.

كانت هناك مناوشات و نقاش كبير حول هذا الموضوع. انا بنت الجزائر و بنت الدولة و علم كيما هذا العلم يكيفينا نحن الجزائريين و يجمعنا .

نعيمة صالحي : دافعنا على المادة 3 من الدستور و صححنا المادة 4 من الدستور. نحن اردنا ان نجمع اللهجات كلها و نشكلو لغة واحدة ..ياسيدتي الرئيسة. كنا في نقاش سياسي لا يستدعي ان يرفعو ضدي دعوى انا رئيسة حزب.

نعيمة صالحي : لم امس بالوحدة الوطنية والعدو و الصديق يعرف انني مع الوحدة الوطنية

نعيمة صالحي : سيدتي الرئيسة الحزب اسس سنة 2012 و شارك في الانتخابات. و الاشخاص الذين رفعوا شكوى ضدي يقولون لي ليس لدي حق بالكلام و كمنتخب لولاية بومرداس. في عقر دار القبائل أحبابي انا لا اتكلم على منطقة القبائل ولا اسيء لها ..سيدتي القاضي انا كنت اتكلم على تنظيم خطير وهو حركة الماك.

كما اضافت نعيمة صالحي ان الاشخاص الذين يتهمونها لديهم ميول لحركة الماك الارهابية . فيما طالبت هيئة الدفاع الضحايا من القاضي بإشهاد على تصريحها.

واضافت نعيمة صالحي ان لديها كل الادلة الكافية بخصوص تصريحاتها. و لديها مناشير تثبت انهم كانوا يأيدون فرحات مهني زعيم حركة الماك الارهابية. و اضافت ايضا انهم قاموا بنزع تلك المنشورات .

كما اضاف نعيمة صالحي قائلة : سيدتي القاضي الأشخاص الذين رفعوا وشكوى ضدي. أرادوا ان يسيئوون ويشوهون لمنطقة القبائل و انا كل مطالبي هو الكلام عن حركة الماك الارهابية. فقط واضافت قائلة “خوالي قبائل من بجاية ولادي قبائل لماذا يتكلمون باسم الامازيغية. وانا شاوية و ليس لديهم اي تفويض لكي يتكلمو باسمو القبائل. وبخصوص سؤالها حول تصريحاتها العلنية بانها ضد تعلم اللغة الأمازيغية بقولها ” لو ان ابنتي تنجح في شهادة البكالوريا. لا اسمح لها بتعلم اللغة الامازيغية ” أجابت نعيمة صالحي قائلة” انا قلت بنتي لا تتعلم اللهجات. و لم أقصد اللغة الامازيغية ، و اذا حبيتو تعملو اللغات تفضلو و لم اتكلم على الامازيغية”.

و بعد سؤالها عن تصريحاتها بخصوص ” اليهود ينتمون لمنطقة القبائل ” اجابت نعيمة صالحي قائلة “. انا قلت كلمة شر ذمة واقصد بهم حركة الماك الارهابية الذين ينتمون الى منطقة اليهود. و بخصوص تصريحاتها حول ماسينيسا بأنه خائن ..اجابت نعيمة صالحي قائلة” . انها إختلافات تاريخية حول شخصية تاريخية. و لا اسمح لهم ان يدخلونني في هذه المتهات “.

كما اضافت قائلة ” سيدتي الرئيسة لدي صفحة رسمية واحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك. سارية المفعول و الصفحة الثانية التي كانت مخصصة لحزب العدالة و البيان تم قرصنته و بلغت عن ذلك ” .

نعيمة صالي وصفتنا بالزواف وأبناء فرنسا

وبعد سماع الضحايا م بينهم حقوقيين كل من(ح.ع) ،( س.د) ،(س.ش) انهم قدموا شكوى كمواطنين جزائريين. ضد نعيمة صالحي بعد نشر هذه الأخيرة لمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي. وصفحتها الخاصة عبر اليوتوب بأنها وصفت القبائل بالزواف. كما مست برموز الدولة الجزائرية كل من عميروش وعبان رمضان وكريم بلقاسم. وان المتهمة نعيمة صالحي مست بشرف الأجداد. و الاولاد بمنطقة القبائل تيزي وزو و هي حاولت زرع فتنة.

كما انها كانت تتهجم بطريقة وحشية على رموز منطقة القبائل و رموز الدولة. كما انه يوجد 24 فيديو يوثق ماصرحو به في الشكوى. وانهم قدمو شكوى ضدها لكي يوقفوا نار الفتنة في وسائل التواصل الإجتماعي. كما ان المتهمة وصفت ابناء منطقة القبائل بأبناء فرنسا. مكالبين بتعويض بتعويض قدره ملياري سنتيم لمنحهم من جهة . لمؤسسة عميروش و لاحياء الثرات الفني من جهة لمعطوب الوناس .