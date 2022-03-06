التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للدركي السابق “محمد عبد الله” 

التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة للدركي السابق محمد عبد الله. عن جنح إهانة هيئة نظامية بغرض ترويج معلومات كاذبة والمساس بسلامة الوطن وعرض وترويج منشورات من شانها المساس بالوحدة الوطنية.

كما تم إحضار محمد عبد الله إلى المحكمة صبيحة اليوم الأحد، برفقة عناصر الدرك الوطني من أجل محاكمته. وذلك لمعارضة حكم غيابي صدر في حقه عن ذات الهيئة القضائية، القاضي بإدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا.