التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لمروج المخدرات بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة لشاب على خلفية متابعته بتهمة المتاجرة في الأقراص المهلوسة.

تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة إنطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن بدبيح شريف بسوسطارة الى وجود مروج المخدرات و الحبوب المهلوسة بين اوساط الشباب.

وبعد تفتيش مسكنه بالعاصمة من قبل مصالح الامن ثم العثور على 241 قرص من المهلوسات من انواع مختلفة من نوع كيتين و برقابالين (لريكا) و ترامدول.

كما تم العثور على مبالغ مالية معتبرة ،المتهم و خلال مثوله امام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري انكر التهم الموجهة اليه.

وصرح المتهم أن الاقراص التي تم العثور عليها في منزله تستهلكها والدته كونها مريضة و لديها وصفة طبية تثبت ذلك.

أما باقي الاقراص المهلوسة غير الموجودة في الوصفة الطبية يستهلكها هو كونه مدمن على المخدرات.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط العقوبة السالفة الذكر ليقرر القاضي الفصل في هذه القضية الاسبوع المقبل.