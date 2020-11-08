التماس عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة في حق أنيس رحماني

التمس نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة في حق الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، بقضية العقيد اسماعيل.

ويواجه أنيس رحماني تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية.

بالإضافة إلى جنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها.

وعرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات ونشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل باي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.

وعلق أنيس رحماني على التماس النيابة قائلا “انا برئ سيدتي الرئيسة، دافعت على الزميل”.