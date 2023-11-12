إعــــلانات
أخبار الجزائر

التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ لعبد المالك صحراوي و6 سنوات حبس لاخوته مع التماس مصادرة ممتلكاتهم

بقلم نجيبة سماي
التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ لعبد المالك صحراوي و6 سنوات حبس لاخوته مع التماس مصادرة ممتلكاتهم
  • 401
  • 0

إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم عبد المالك صحراوي رجل الاعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الافلان ، مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة لاخوته كل من ” صحراوي م.ر.م ع “،و التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة لرحيال مصطفى كريم مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا ، مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين و مليون دج غرامة مالية نافذة من بينهم مدراء الفلاحة و محافظي الغابات ،فيما تم التماس تغريم الشركات محل متابعة لمالكها صحرواي عبد المالك و اخوته بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج ،مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات الخاصة بالمتهمين .
وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص اخر جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحثول من إدارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة ،نحة إخفاء الاموال ووالعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ،و جنحة استعمال وثائق ادارية مزورة ،جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية ،جنحة الاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية .

نجيبة سماي

رابط دائم : https://nhar.tv/v2Gg5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر