التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ لعبد المالك صحراوي و6 سنوات حبس لاخوته مع التماس مصادرة ممتلكاتهم

إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم عبد المالك صحراوي رجل الاعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الافلان ، مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة لاخوته كل من ” صحراوي م.ر.م ع “،و التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة لرحيال مصطفى كريم مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا ، مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين و مليون دج غرامة مالية نافذة من بينهم مدراء الفلاحة و محافظي الغابات ،فيما تم التماس تغريم الشركات محل متابعة لمالكها صحرواي عبد المالك و اخوته بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج ،مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات الخاصة بالمتهمين .

وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص اخر جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحثول من إدارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة ،نحة إخفاء الاموال ووالعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ،و جنحة استعمال وثائق ادارية مزورة ،جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية ،جنحة الاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية .

نجيبة سماي