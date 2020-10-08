التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لـ “مدام مايا” ومحمد غازي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شراقة، توقيع عقوبة، 15 سنة حبسا نافذا في حق زوليخة نشناش المدعوة مدام مايا.

كما تم، اليوم الخميس، التماس غرامة 6 ملايين دج في حق الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتم التماس 10 سنوات و6 ملايين دج غرامة مالية مع الامر بالايداع، لكل من بلعاشي فرح وإيمان.

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شراقة 15 سنة حبس نافذا وغرامة مليون دينار في حق محمد الغازي.

كما التمس عقوبة 15 سنة حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية، عبد الغني زعلان.

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة حبس نافذة ومليون دج غرامة، لعبد الغني هامل.

كما التمس عقوبة 12 سنة حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية لبلعيد عبد الغني.

والتمس ليحياوي عمار 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية مع الامر بالقبض،

كما التمس لبن عيشة ميلود 10 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية.

وطالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 500 الف دج غرامة مالية للغازي شفيع.

كما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مع الامر بالقبض لشريفي محمد.

والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات ومليون دج غرامة مالية لبن سمينة بلقاسم.

كما طالب بتوقيع عقوبة12 سنة حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية في حق قوجيل كريم.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شراقة توقيع عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية في حق بوطالب مصطفى.