التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لوزير الرياضة السابق حطاب

التمس وكيل الجمهورية في قضية وزير الرياضة السابق محمد حطاب بصفته والي ولاية سيدي بلعباس ومتهمين آخرين. أحكام تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة. كما التمس في حق”ب.محمد” و هو مستثمر ، 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.

كما تم التماس عقوبة سنتين حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق مدير الصناعة “م.عبد القادر”. (ج.الطاهر) : مدير مديرية مسح الاراضي: التماس عقوبة سنتين حبسا نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة.

و رئيس مقاطعة الغابات “ب.الطيب”، التماس عقوبة سنتين حبسا نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة. كما التمس على (ع.محمد) مدير الاشغال العمومية إلتماس عقوبة سنتين حبسا نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة. (ج.احمد)، المدير الولائي لاملاك الدولة إلتماس عقوبة سنتين حبسا نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة، مع التماس مصادرة المحجوزات.

و كشفت خبرة قضائية أنجزتها المفتشية العامة للمالية، عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بمنح امتيازات و عقارات البايليك بدون وجه حق عن طريق التراضي البسيط من طرف محمد حطاب وزير الرياضة السابق بصفته والي ولاية بلعباس سابقا.

في حين تتضمن القضية، منح امتياز لوعاء عقاري بمساحة 29867 متر مربع لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة matiriels equipment cima.

بالإضافة إلى منح امتياز وعاء عقاري بمساحة 7934 متر مربع لفائدة المتعامل الاقتصادي “ب محمد”، ومنح امتياز عقار بمساحة 640 متر مربع لفائدة متعامل اقتصادي تيجيني محمد، و منح أيضا امتياز على شكل وعاء عقاري بمساحة 45000 ألف متر مربع لفائدة sarl acqua west.

كما وجهت للمتهم تهم عديدة تتعلق بالفساد، وهي اساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و منح امتيازات غير مستحقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية جارية حول هذه القضية.

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