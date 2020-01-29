التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ في حق صاحبة حصة تلفزيونية بتهمة اصدار شيك بدون رصيد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ مع أمر بالايداع من الجلسة في حق صاحبة حصة التلفزيونية عن تهمة اصدار صك والمنع من التصرف فيه.

وكانت الضحية وهي سيناريت قد اتهمت صاحبة الحصة برفض المتهمةمنحها اتعاب ما يعادل 50 حلقة من حصة تلفزيونية والمقدرة بـ192 مليون سنتيم.

وخلال جلسة المحاكمة صرحت الضحية أن المتهمة وعدت فريق العمل بدفع المستحقات المالية فور الانتهاء من التسجيل وحينما شرع فريق العمل في مرحلة التركيب والمونتاج طالبوها بنصف الأتعاب منحتهم صك وطلبت منهم عدم صرفه في الوقت الحالي.

وبعد ذهاب الضحية السيناريست لصرف الشيك تبين أن الرصيد الموجود في الحساب البنكي غير كافي.

من جهة اخرى نفت المتهمة جميع التهم المنسوبة اليهامؤكدة لهيئة المحكمة أن الشيك تم سرقته من قبل الضحية.

وطالب دفاع الضحية بإسترداد المبلغ محل النزاع المقدر بـ 192 مليون سنتيم مع طلب تعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالضحية و المقدر ب 2 مليون دج حيث سيتم النطق بالحكم في هذه القضية لجلسة الأسبوع المقبل.