التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لتاجر يترأس شبكة دولية لتهريب السيارات الفاخرة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5سنوات حبسا نافذا و مليون دينار غرامة مالية نافذة لتاجر السيارات.

ويواجه التاج تهمة ترأس شبكة دولية تضم ثلاثة أشخاص مختصة في تهريب السيارات الفاخرة من الخارج من نوع “مرسيديس،تيقوان،أودي” وإعادة بيعها بالجزائر، بعد تزوير رقمها التسلسلي.

تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة انطلقت بعد أن تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة مؤخرا، من تفكيك شبكة دولية تضم ثلاثة أشخاص مختصة في تهريب السيارات الفاخرة من نوع “مرسيديس،تيقوان،أودي” من بليجكا.

وكانت الشبكة تقوم بإعادة بيع هذه السيارات إعادة بيعها بالجزائر بعد تزوير رقمها التسلسلي، هذه الشبكة يترأسها تاجر سيارات بمنطقة الأربعاء.

المتهم الرئيسي كان يقوم بتزوير شهادة إيواء من قبل شريكيه ببلدية الكاليتوس لإيداع الملفات القاعدية للمركبات من أجل إصدار البطاقات الرمادية الخاصة بتلك السيارات المهربة من الخارج .

المتهم أثناء مثوله أمام هيئة محكمة سيدي أمحمد صبيحة اليوم وجهت له تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير و تهمة التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية.

وانكر المتهم كل التهم الموجهة اليه وصرح اثناء استجوابه من قبل قاضي الجلسة بأنه تاجر سيارات معروف بمنطقة الأربعاء ويقوم بإستيراد السيارات من الخارج ويعيد بيعها في الجزائر بطريقة قانونية.

و بخصوص المتهمين الآخرين أوضح أنه لا يعرفهما ولا تربطه أية صلة بهما، موضحا بذلك أنه علم بقضية تزوير شهادة الإيواء من قبل المتهمان أثناء التحقيق.

ومن جهة اخرى صرحت هيئة الدفاع اثناء مرافعتها بأن التحقيق الإبتدائي في هذه القضية، انطلق بعد توقيف شخص اسمه “إسماعيل” ينحدر من ولاية بومرداس.

وأضافت هيئة الدفاع أن المعني كان على متن سيارة من نوع “مرسيديس” وثائقها مزورة.

و بعد مواصلة التحقيق تم التوصل إلى المدعوين “م محمد” و “غراب”، اللذان استغلا هوية موكله وزورا شهادة إيواء بإسمه ببلدية الكاليتوس، لإيداع الملفات القاعدية للسيارات لتزوير أرقامها التسلسلية.

و من جهته التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر اعلاه ,ليقرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم الأسبوع المقبل .