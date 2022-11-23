إعــــلانات
الوطني

التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

بقلم نجيبة سماي
التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر
  • 13
  • 0

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر. بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لـ6 متهمين آخرين .

قضية الحال تتعلق بإستفاذة 4 مستثمرين لاراضي فلاحية بولاية تسمسيلت وتحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية .

المتهمون وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي منح إمتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية. و إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات .

و جاءت هذه المحاكمة بعد إستئناف المتهمين الاحكام التي صدرت ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد و التي قضت بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت السابق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ، مع إصدار احكاما اخرى تراوحت بين البراءة و عامين حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم 4 مستثمرين بولاية تسمسيلت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/x2zfF
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر