التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر. بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لـ6 متهمين آخرين .

قضية الحال تتعلق بإستفاذة 4 مستثمرين لاراضي فلاحية بولاية تسمسيلت وتحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية .

المتهمون وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي منح إمتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية. و إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات .

و جاءت هذه المحاكمة بعد إستئناف المتهمين الاحكام التي صدرت ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد و التي قضت بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت السابق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ، مع إصدار احكاما اخرى تراوحت بين البراءة و عامين حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم 4 مستثمرين بولاية تسمسيلت.