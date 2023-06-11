التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ لبوضياف وبدوي في قضية مطار قسنطينة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. ومليون دينار غرامة مالية نافذة لوزير الأول السابق بدوي نور الدين ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف بصفتهما واليان سابقان لولاية قسنطينة.

كما التمس وكيل الجمهورية ايضا عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة لوالي قسنطينة السابق طاهر سكران. مع التماس نفس العقوبة ايضا للمتهم المتهم بن يوسف عزيز الامين العام لولاية قسنطينة سابقا. و التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ. و مليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين من بينهم اعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا .

كما التمس وكيل الجمهورية تغريم الشركات المعنوية محل متابعة بغرامة مالية نافذة بقيمة 3 ملايين دج مالية. والتماس مصادرة جميع المحجوزات للمتهمين .

وجاءت هذه الالتماسات بعد توبع المتهمون في قضية الحال التي طالت المطار الدولي الجديد لولاية قسنطينة. حيث وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحوؤ يخرق القوانين و التنظيمات. وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية.