التماس 10سنوات سجنا لفلاح ضبط متلبسا باضرام النار بقارورة بنزين

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء بتوقيع عقوبة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق شاب في العقد الرابع من العمر عن تهمة إضرام النيران بالغابات والحقول.

وذلك على خلفية اضرامه النيران في مساحة جبلية بولاية جيجل، في الوقت الذي كانت مصالح الامن تحقق في سلسلة الحرائق التي نشبت في عدة ولايات من الوطن.

على غرار منطقة القبائل التي التهمت النيران مساحات كبيرة وسبب اضرار جسيمة بعد وصول الحرائق لمنازل السكان.

وفي هذا السياق، جاء توقيف المتهم الحالي المدعو”ح.محمد” بعد توقيفه متلبسا بإضرام النيران بحقله بجبال جيجل وبيده قارورة بنزين، وقد اضرم بها النيران بكومة من الحشائش.

قبل ان يتم اخمادها من قبل عناصر الحماية المدنية مباشرة بعد توقيفه، اين تم تحويل هذا الاخير على التحقيق الامني ثم القضائي.

المتهم وخلال محاكمته مساء اليوم الاربعاء فند ان يكون متورطا في الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء.

مؤكدا انه فلاح، و قام بنزع بعد الحشائش في إطار استصلاح أرضه الفلاحية، التي تحتوي على عدة اشجار مثمرة، وانه كان بصدد حرق تلك الحشائش الدخيلة لا غير.

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