التماس 10 سنوات حبسا ضد منتخب محلي بتهمة الرشوة بخميس مليانة 

تم محاكمة منتخب محلي ورئيس لجنة الصحة والنظافة ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى، حيث أتهم بتلقي رشوة.

وتم توقيف هذا الأخير الأسبوع الماضي في حالة تلبس بتسلم رشوة، حيث حاول ابتزاز مبلغ 5 ملايين سنتيم من صاحب محل تجاري بحي سوفاي بخميس مليانة.

والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق هذا المنتخب.

وقررت رئيسة الجلسة النطق بالحكم في القضية الأربعاء القادم.