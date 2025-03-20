التماس 10 سنوات حبسا لصنصال عن تهم المساس بالوحدة الوطنية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة اليوم الخميس، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا بحق الكاتب بوعلام صنصال.

ويتابع صنصال بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني

وخلال المحاكمة، تمسك صنصال بإنكاره لأي نية للإساءة. إلى الجزائر من خلال منشوراته، معتبرًا أنها مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري.

هذا وقد طالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف. ذكرها قبل أن يتم تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 27 مارس الجاري.