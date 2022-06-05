التماس 10 سنوات حبسا لـ”مسبوق” حاول اغراق أحياء العاصمة بـ”الكاشيات” 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأحد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و200 الف دج، في حق مسبوق. ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.أ” موقوف بسجن الحراش، عن تهم حيازة أسلحة محظورة بطريقة غير مشروعة. وحيازة دراجة نارية ذات ترقيم غير مطابق، والمتاجرة بالمخدرات.

متابعة المتهم أمام هيئة المحكمة، جاءت عقب عملية إيقافه من طرف رجال الشرطة القضائية بالعاصمة. متلبسا بحيازة كمية معتبرة من المخدرات من مختلف الأنواع والاصناف. وهو على متن دراجة نارية بلوحة ترقيم مزورة.

إذ أسفرت عملية تفتيش المتهم، عن حجز 1087 قرص من نوع ” بريغابرين ” و” أكستازي، “، وقطعة من المخدرات من نوع ” القنب الهندي، بالاضافة الى 3 كبسولات من نوع المخدرات الصلبة ” كوكايين، وعليه تم حجز الممنوعات والمركبة المستعملة.

كما تمكن المحققون من حجز أسلحة نارية بدون رخصة خلال عملية تفتيش لمنزل المشتبه فيه بإذن صادر عن نيابة الجمهورية.

المتهم وخلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أنكر جزءًا منها، معترفا بأنه لا يمارس نشاط الترويج أو المتاجرة بالمخدرات، بل أن الكمية التي ضبطت بحوزته كانت موجهة للاستهلاك الشخصي، باعتباره شخص مدمن على تعاطي المخدرات منذ عامين، مضيفا أن الممنوعات التي ضبطت عنده اشتراها من عند أحد معارفه من ولاية تبسة، وانه تعمد شراء كمية كبيرة كونه يستهلك 10 أقراص من المهلوسات يوميا، غير أن رئيس الجلسة اعتبر تصريحات المتهم غير منطقية، باعتبار أن استهلاك 10 أقراص يوميا تصرف غير مقبول ولا يتقبله العقل حتى في حالة الادمان، غير ان المتهم أصر على أنه شخص مدمن وأن الكمية التي ذكرها معتاد تعاطيها، كما أنكر في نفس الوقت علاقته بتزوير رقم الدراجة النارية.

وأمام تمسك المتهم بجزء من التهم المنسوبة اليه، قرى القاضي بعد التماسات ممثل الحق العام إحالة القضية على المداولة للنطق بالحكم بعد أسبوع.