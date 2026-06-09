التماس 10 سنوات حبسا نافذا ضد “تيكتوكور” بتهمة تحريض قصر على الفسق

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية التكتوكور على مواقع التواصل الاجتماعي (ع.اسامة) على خلفية متابعته بتهمة تحريض القصر على الفسق، حيث التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات .

وجاءت متابعة المتهم بعد رصد ومعاينة دقيقة من طرف فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة لأمن ولاية الجزائر، والتي تابعت انتشار فيديوهات مخلة بالحياء للمتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ،(التيكتوك )ليتم على إثرها توقيفه مباشرة ومباشرة التحقيقات معه.

ويواجه المتهم الموقوف جملة من التهم من بينها تحريض قصر على الفساد ، وضع مواد إباحية في متناول الجمهور ،اهانة هيئة نظامية ، التحريض على الفسق ، بيع أصول افتراضية.

ومثل المتهم (ع.اسامة) بموجب اجراءات المثول الفوري عشية اليوم الثلاثاء للمحاكمة ، حيث صرح انه يعترف بالكلام البذيء الذي قاله عبر صفحته ( التيكتوك ) الذي يتعلق بترويج المخدرات ،مضيفا ان هناك اشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بسبه وكان يقوم بالرد عليهم ،لكنه كان تحت تأثير المهلوسات ،مضيفا بذلك انه كان يتحصل يوميا على 1000 دج الى 1200 دج من موقع التيك توك ،وفي الاخير صرح انه ندم على ما قام به ، ملتمسا من هيئة المحكمة بالصفح عنه . كما صرحت هيئة دفاعه ان موكلها كان يعاني من التنمر وهو ما ادى الى إصابته باضطرابات نفسانية ، في حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 16 جوان .