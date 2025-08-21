التماس 10 سنوات حبس نافذ لسائق “ليفريزون” وشركائه لترويجهم “الصاروخ”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لسائق توصيل الطلبيات “ز.حمزة ” رفقة شركائه “ح.محمد” ،”ط.عبد الرحمان”. لترويجهم وبيع المؤثرات العقلية بريغابالين “الصاروخ” على متن دراجة نارية بمنطقة بئرخادم.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد ورود معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية ببئرمرادرايس. تفيد وجود أشخاص سائق طلبات توصيل يقوم بترويج المؤثرات العقلية. على متن دارجة نارية،وبعد التحريات تم ضبط المتهم “ز.حمزة “. متلبس حيث ضبط بحوزته على 837 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين ” او ما يعرف بالصاروخ “، هذا الأخير ذكر خلال سماعه من قبل قاضي الجلسة, صرح انه سائق طلبات توصيل ،وطلب منه اصدقائه ان يقوم بتوصيل لهم ملابس قاموا بشرائها ،ولم يكن لهم أي علم ان المؤثرات العقلية كانت مخبأة فيهم ، فيما انكر بقية المتهمين وصرحا ان الكيس لا يعنيهم مؤكدين أن المؤثرات العقلية متراجعين عن تصريحاتهم الاولية ، ونافين عرضهم للبيع للمهلوسات ولا نقلها ولا تخزينها.

فيما صرح المتهم الثالث ان ذنبه كان متواجد جنب منزله ، ولا علاقة له بالمتهمين ملتمسين إفادتهم بالبراءة .

المتهمون وبعد تحويلهم على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري. وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة وتخزين المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وعلى ضوء ماورد بالجلسة من معطيات التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط العقوبة السالف ذكرها مع مصادرة المحجوزات.

في حين امر قاضي الجلسة بإيداعهم رهن الحبس المؤقت مع تأجيل النطق بالحكم الى الأسبوع المقبل .