التماس 10 سنوات سجنا لبن حليمة و”محمد عبد الله” عن تمويل صاحب حساب “باعوها ياعلي”

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء. تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق الدركي الفار ” عبد الله محمد “. والمتهم ” بن حليمة محمد عزوز”. الى جانب المتهمة الموقوفة ” ي.لامية”. عن تهم تتعلق بجناية الإنخراط في الجمعيات في الجماعة التخريبية. الهدف منها استهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية.

بالإضافة إلى ذلك جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص. لصالح جماعة تخريبية جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة. والمساس بوحدة التراب الوطني. بالإضافة إلى ذلك جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن. قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي.

كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين. ويتعلق بالمدعو ” ك.ي”،” ب.ز”، ر.س”،” ب.ر”، ” م.ف”،”ل.ل”،” ق.أ”،” ع.محمد”،” خ.م”،” ج.م”،ع.ن.إ”،” و.س.ع”،”. عن جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام. بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وإستقرار مؤسساتها وسيرها العادي والوحدة الوطنية. السلامة الترابية والامن والنظام العموميين لتنفيذ خطة داخل الوطن وخارجه.

هذا ما توصل إليه المحققون..

بحيث توصل المحققون انطلاقا من استغلال حساب الكتروني مهمته التعبئة والتصعيد. للخروج بمسيرات غير مرخصة يحمل اسم مستعار ” باعوها ياعلي”. ان صاحبه كان في اتصالات مستمرة مع نشطاء بداخل الوطن. واعضاء ينتمون الى منظمات وكيانات ارهابية يتقدمهم ” أمير ديزاد” ” محمد زيطوط “. المتواجدين في حالة فرار و المتهمين الموقوفين كل من الدركي الهارب” محمد عبد الله” و العسكري السابق ” محمد بن حليمة عزوز”.

القضية انطلقت وقائعها في أعقاب تحديد حساب إلكتروني تحت اسم ” باعوها ياعلي”. الذي يتميز بنشاطه التحريضي ضد نظام الحكم ومؤسسات الدولة من خلال مناشير تحرض على التجمهر. والاخلال بالنظام العام. كما تم تحديد هوية صاحب الحساب. ويتعلق الامر بالمشتبه فيه ” ك.ي”.

كما بينت التحريات أنه هذا المشتبه فيه يتواصل مع صاحب حساب الكتروني آخر. يحمل اسم مستعار ” صوت الحق” تم تحديد هويتها ويتعلق الامر بالمدعوة ” ب. ز”.

كما مكنت التحريات من توقيف المشتبه فيه الأول “”ك.ي” يوم 3 جوان 2021 بمحطة القطار بالعاصمة. وتم حجز هاتفه وقطعة من المخدرات.

بالإضافة إلى ذلك اعترف بأنه من الناشطين في مسيرات الحراك الشعبي ويملك حساب إلكتروني يحمل اسم ” Adel Adel”. وله اتصالات مستمرة مع بعض النشطاء من بينهم ” محمد تاجديت” ” دباغي صهيب” ” رياحي ماليك”، واخرون محرضين عبر فايسبوك.

كما أفاد المشتبه فيه أنه انضم الى مجموعة مغلقة بتطبيقة ” ميسنجر” باسم ” جروب الاحرار” الذي تعد صاحبته “نسرين محطة”. المتواجدة بفرنسا و” farouk ghandi” المتواجد بأمريكا. وبطلب من صديقه ” م. خ” فتح 3 حسابات الكترونية منها تحت اسم ” باعوها ياعلي” وخلالها كانوا يتبادلون الافكار حول المسيرات الى غاية ايقاف صديقه ” خ.م” بداية 2021.