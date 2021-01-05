التماس 10 سنوات سجنا لرب أسرة تسبب في وفاة ابنه “هيثم”ببئر خادم

لم يكن في حسبان المتهم”ب. رشيد” أن يتسبب في وفاة ابنه“هيثم” وهو يحاول تأديبه عن طريق الضرب بعصا خشبية بمنزله العائلي ببئر خادم.

بحيث لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، أين تم نقله على جناح السرعة لإنقاذ حياته، وهو فاقد الوعي.

وانتهت المأساة بفقدان طفل في زهرة عمره وهو لا يتعدى سن 11سنة، وإيداع والده المتهم الحبس.

المتهم والد الطفل اعترف خلال التحقيق معه بواقعة ضربه الطفل دون قصد أن يتسبب في وفاته.

القضية هذه عرضت فصولها ظهيرة الثلاثاء محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ،اين وجهت للمتهم “ب. رشيد”

جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد احداثها، ليمثل المتهم شبه منهار نفسيا.

وتبين أن الوقائع تعود إلى 8 مارس 2020، وتحديدا بحي تيقصرايين ببئر خادم غرب العاصمة، حيث قام المتهم بضرب ابنه “هيثم” في حدود الساعة السادسة ونصف صباحا.

وقال المتهم أنه أقدم على فعلته، بعدما اكتشف ضياع مبلغ 1 مليون سنتيم، من جيب سرواله، فراح يستفسر الأمر، موجها أصابع الاتهام لابنه “هيثم”.

وأضاف المتهم أنه في لحظة غضب قام بحمل عصا خشبية طولها 60 سنتيم، ليضرب بها هيثم على مستوى الفخذ.

ومن شدة الألم حاول الطفل الفرار، ليفلت من عقاب والده، فركض باتجاه الرواق.فتلقى ضربة أخرى بالعصا أصابته في رأسه فسقط أرضا مغمى عليه.

ولقد حاول أفراد العائلة من بينهم جدته التي كانت تتكفل برعايته، إنقاذه من الموت، وهو فاقد للوعي، لكن دون جدوى، ليتم نقل الطفل إلى المستشفى.

وفارق الطفل الحياة متأثرا بالضربة التي تلقاها على مستوى الجمجمة جراء ارتطامه بالجدار.

وبعد تمسك المتهم “رشيد” خلال محاكمته بنفس التصريحات التي أدلى بها خلال مراحل التحقيق، مؤكدا أنه لم يكن له نية لقتل ابنه، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم.