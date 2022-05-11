التماس 10 سنوات سجنا للمكنى “المينور” وشريكيه لقتلهم ابن حيّهم

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الخميس، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 3 متهمين إثنين منهم موقوفين بسجن الحراش.

كما يتعلق الأمر بالمسمى “ش.عبد الغني”، المكنى “يونس المينور” و المتهم “ب.الجيلالي” المكنى “الفينيقي “، “ب.عز الدين”. لضلوعهم في جريمة اعتداء خطير باستعمال سلاح أبيض، أدت إلى وفاة الضحية “ب.ق.ماهر”. متأثرا بالاصابة التي تلقاها على مستوى مؤخرة الرأس ” القفى” ألزمته المكوث في العناية المركزة، بعد مشاجرة بالحي. لكون المرحوم كان في حالة سكر، أبدى تصرفات مشينة أثارت حفيظة المتهمين الذين كانوا بصدد بيع المأكولات الخفيفة ” محاحب”. بحيث تم متابعة المتهمين بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.

هذه تفاصيل القضية

في حين، يستخلص من التحقيق القضائي أنه بتاريخ 30 جويلية 2020، حررت الضبطية القضائية بأمن مقاطعة بئر مراد رايس بالعاصمة محضرا مفاده استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سليم زميرلي بالحراش، المسمى “ب.ق.ماهر” مصاب على مستوى مؤخرة الرأس “القفى”. والموجود بالعناية المركزة نتيجة تأثره بالاصابة، ضربا بواسطة قارورة زجاج للمشروبات الغازية من طرف جاره المشتبه فيه “ش.عبد الغني”، المكنى ” يونس المينور”. والذي كان برفقة شريكه المسمى “ب.عز الدين” المكنى “الفينيقي”. والذي كان مصابا على مستوى اليد اليسرى بواسطة سلاح أبيض من طرف المسمى شقيق “ب.ق.أنيس”.

في حين، صرح الضحية بتاريخ 15 ماي 2020، في شكواه بأنه بتاريخ 9 جويلية 2020، على الساعة العاشرة ليلا. حيث كان برفقة شقيقه المرحوم “ماهر” على مستوى الحي أمام مقر المسكن العائلي. كما تقدم خال هذا الأخير أين دخل في مناوشات كلامية مع شقيقه المرحوم ليتم تهدئة الأمر من طرف بعض العقلاء من أبناء الحي. وعندما هم بالمغادرة سمع صراخ من جديد. حيث عاد برفقة صديقيه “ج.هشام” و” ج.أنور” ليشاهد المدعو “ز.جيلالي” ووالد المدعو ” الفينيقي” يضربان شقيقه بواسطة عصا خشبية. أين أصابه على مستوى اليد اليسرى اسقطته أرضا ثم انهال عليه بعض الشبان بالضرب.

وخلال تدخل “ج.هشام” لفك الشجار، وهناك قام “يونس” المكنى “المينور” بحمل قارورة زجاجية وضرب شقيقه على مستوى الرأس. ليتم نقله على متن مركبة لتقديم الإسعافات الأولية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. كما صرح في ذات السياق أن المكنى “المينور” هو من قام بالاعتداء على شقيقه المتوفي، بواسطة قارورة للمشروبات الغازية. مما استلزم وضعه تحت العناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالاصابة معها.