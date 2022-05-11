التماس 10 سنوات سجنا للمكنى يونس المينور وشريكيه لقتلهم ابن الحي بعد مشاجرة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأربعاء. توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 3 متهمين إثنين منهم موقوفين بسجن الحراش.

ويتعلق الأمر بالمسمى “ش.عبد الغني”، المكنى “يونس المينور” والمتهم ” ب. الجيلالي” المكنى “الفينيقي ” ،”ب.عز الدين”. لضلوعهم في جريمة اعتداء بسلاح أبيض، أدت إلى وفاة “ب.ق. ماهر” متأثرا بإصابته على مستوى مؤخرة الرأس “القفى” ألزمته المكوث في العناية المركزة. بعد مشاجرة بالحي، لكون المرحوم كان بحالة سكر، أبدى تصرفات مشينة أثارت حفيظة المتهمين. الذين كانوا بصدد بيع “المحاحب”، بحيث تم متابعة المتهمين بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.

يستخلص من التحقيق القضائي انه بتاريخ 30 جويلية 2020، حررت الضبطية القضائية بأمن مقاطعة بئر مراد رايس بالعاصمة، محضرا. مفاده استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سليم زميرلي بالحراش. المسمى ” ب.ق.ماهر” مصاب على مستوى مؤخرة الرأس “القفى”. الموجود بالعناية المركزة نتيجة تأثره بالإصابة، بواسطة قارورة زجاج للمشروبات الغازية. من طرف جاره المكنى “يونس المينور”، الذي كان برفقة “ب.عز الدين”. والذي كان مصابا على مستوى اليد اليسرى بواسطة سلاح أبيض من طرف المسمى شقيق”ب.ق.أنيس”.

كما صرح الضحية بتاريخ 15 ماي 2020، في شكواه بأنه بتاريخ 9 جويلية 2020، على الساعة العاشرة ليلا. كان برفقة شقيقه المرحوم “ماهر” أمام مقر المسكن العائلي. حيث تقدم خال هذا الأخير أين دخل في مناوشات كلامية مع شقيقه المرحوم. ليتم تهدئة الأمر من طرف بعض العقلاء، وعندما هم بالمغادرة سمع صراخ من جديد. حيث عاد برفقة صديقيه “ج.هشام” و”ج.أنور” ليشاهد المدعو “ز.جيلالي” ووالد “الفينيقي” يضربان شقيقه بعصا خشبية. أين أصابه باليد اليسرى أسقطته أرضا ثم انهال عليه بعض الشبان بالضرب.

وخلال تدخل “ج.هشام” لفك الشجار، قام “يونس” بحمل قارورة زجاجية وضرب شقيقه على الرأس. ليتم نقله بمركبة لتقديم الإسعافات الأولية بمستشفى مصطفى باشا. مصرحا أن المكنى “المينور” هو من اعتدى على شقيقه المتوفي، بقارورة مشروبات غازية. مما استلزم وضعه بالعناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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