التماس 10 سنوات سجنا مع مصادرة المحجوزات لـ “نسيم ضيافات”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات. ومليون دج غرامة مالية نافذة لنسيم ضيافات الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة.

كما تم التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة لمدير شركة اناد سابقا “ط.م”. مع التماس عقوبة عقوبات تراوحت بين 3 الى 5 سنوات حبس نافذ لشقيقين ضيافت نسيم كل من “ضيافات .خ” و”ضيافات ع “.

مع التماس تغريمهما مليون دج غرامة مالية نافذة، و التماس عقوبة سنتين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة. لزوجة ضيافات نسيم المدعوة “س.ح” ،مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ. ومليون دج غرامة مالية نافذة لزوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع”.

و التماس ايضا عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين عامين الى 8 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين. مع التماس تغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذة، وتغريم الشركات التابعة لضيافات نسيم. وعدد من افراد عائلته بـ32 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع مصادرة جميع المحجوزات.

وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات. وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة .