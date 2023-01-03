التماس 12 سنة حبسا نافذا لأربعة أشخاص بعد قيامهم بالمضاربة وتهريب حوالي 450 دلو من الزيت

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا. و غرامة مالية قدرها 10 أضعاف قيمة البضاعة لاربعة اشخاص كل من (أ.ف) ،(غ.م) ،(ل.م),(ل.م). مع التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لاحد المتهمين المتواجد في حالة فرار. المدعو ( خ.ش) مع التماس امر بالقبض عليه.

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعتهم بالمضاربة بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك حوالي 450 دلو من مادة زيت المائدة ذات سعة 5 لتر. و التي كانت مهربة الى مدينة بن مهيدي ولاية الطارف برخص التنقل غيرمطابقة لسنة التوزيع. و بعد القاء القبض عليهم من قبل عناصر الدرك الوطني تم احالتهم على العدالة.

وبعد مثول المتهمين امام قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد عن طريق المحاكمة عند بعد من المؤسسة العقابية الطارف. كل من ( أ.ف)،(غ.م) فيما مثل متهمين اخرين من المؤسسة العقابية الحراش. كل من ( ل.م), (ل.م) الذين وجهت لهم تهم تتعلق بالمضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعات إجرامية منظمة. و تهمة التهربب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني طبقا لنصوص المواد 13 و 15 من قانون المضاربة غير المشروعة. و المادة 15 من قانون مكافحة التهريب حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحو ان البضاعة كانت موجهة للبيع بحكم انهم يمارسون مهنة التجارة و ليس بهدف القيام بالمضاربةو انهم يتعاملون بسندات النقل والتوزيع ،ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم ،هذا و قد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة.