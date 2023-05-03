التماس 12 سنة حبسا نافذا لبراقي ارزقي ومن 4 إلى 6 سنوات لأفراد من عائلته

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا. و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لبراقي ارزقي الوزير السابق للموارد المائية. بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

كما تم التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لرجل الاعمال “غ.ع”. و التماس عقوبة 6 سنوات حبسا و 8مليون دج غرامة مالية نافذة لابن براقي المدعو انيس براقي. مع التماس عقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لزوجات براقي ارزقي و ابنته “ب.ه”. و التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا الى 7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المتابعين في قضية الحال. ويتعلق الامر بكل من “”ب.س” “ح.أ” ،”ع.س”,”ش.ع”,”ح.ن” ،”ج.خ” ،”ع.أ”،”ب.م”. “ح.أ”,” ع.س.أ”,” “ه.إ” ، “أ.ن” ، ” ح.م” ، “ر.س” ، “ع.م.ع”. “ك.ن” ، “ه.م” “غ.ع” ،”ب.ع” ،ح.م.ش”, “ط.ت” ،”م.م” ،”ب.ن” ، “ب.ع.و” ،”أ.م” ، “ب.أ”. “د.ا” ز.ح” “,س.ع”,” “ب.ي”, ،”م.ع” ، “ش.أ” ، “ب.خ” ،”ب.ش.أ”. “ل.أ”,”ش.ع”، “و.ن” ،”ص.ع” ,”ب.ن”, “ط.ع”.”ب.إ”, ٫”غ.ف” ،”م.س” ،”د.م” ،”د.م” ،”غ.م” ،”ب.غ” “ب.إ”. “غ.ر” “م.ن” ،”ز.د” ،”ع.ر” ،”ص.ف” ،”أ.ع” ،”س.ن”, ,”د.ع” ،”ي.ع” ،”ب.ي”.

كما التمس وكيل الجمهورية امر بالقبض لبعض المتهمين الفارين. مع التماس تغريم شركات محل متابعة و يتعلق الامر بكل من sarl parc exelence , eurl entreprise , Gacb الشركة ذات المسرولية المحدودة. sarl cuba beste ,sarl hotel exelence التماس تغريمها ب 32 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس مصادرة جميع الممتلكات المحجوزات للمتهمين المتابعين في قضية الحال.

وجاءت الالتماسات بعدما وجهت للمتهمين جنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.